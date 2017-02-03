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14:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. 1/2 финала
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18:00 Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Сербия - Россия еще 4
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05.02 14:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. Финал
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05.02 16:00 Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Сербия - Россия
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Рейтинг WTA. 30 января
Рейтинг ATP. 30 января
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- Лондон 273
- US Open 2087
- Мария Шарапова 465
- WTA тур 8731
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