Теннис

Топ результаты

Джонсон
Робер
6:4 6:3
Родионова Ар.
Конта
3:6 4:6
Бургер
Осака
0:6 6:3 3:6
Петкович
Гиббз
6:4 6:0
Голубич
Шафаржова
3:6 4:6
Стивенс
Плишкова Кар.
4:6 0:6
Арруабаррена-Вечино
Минелла
4:6 6:2 6:3
Бартон
Эдмунд
7:6(3) 7:6(5)
Цибулкова
Зигемунд
6:2 6:0
Тирни
Хасе
4:6 5:7
Скьявоне
Фетт
3:6 2:6
Стрыцова
Макарова
6:3 7:5
Эванс
Монтейро Тьяго
6:3 4:6 6:3
Цуренко
Ларссон
6:2 6:3
Гастау
О'Коннелл
6:7(3) 6:4 6:1
Стосур
Павлюченкова
3:6 1:6
Себаллос
Веселы
4:6 3:6
Язири
Шварцман
7:6(1) 6:3
Нара
Озаки
6:0 5:7 3:6
Перейра
Викери
3:6 6:7(5)
Винчи
Макхейл
6:4 5:7 2:6
Веснина
Вандевеге
2:6 0:4 отказ
Свитолина
Пуиг
6:3 2:6 6:4
Эррани
Младенович
6:1 6:2
Корне
Плишкова Кр.
6:7(5) 6:3 6:1
Майер Ф.
Лоренци
6:7(4) 6:4 6:7(5)
Лопес
Венус
3:6 6:4 6:3
Флипкенс
Фурлис
7:6(10) 6:4
Возняцки
Йин-Йин Дуан
5:7 6:3 0:6
Кольшрайбер
Фоньини
6:4 6:4
Ммо
Браун
6:7(4) 6:3 4:6
Бертенс
Бек
6:1 6:2
Векич
Гаврилова
3:6 6:7(1)

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Рейтинг WTA. 09 января

Имя Очки
1 Германия Кербер 8875
2 США Уильямс С. 7080
3 Польша Радваньская А. 5420
4 Румыния Халеп 5257
5 Чехия Плишкова Кар. 4970
6 Словакия Цибулкова 4875
7 Испания Мугуруса 4420
8 США Киз 4137
9 Россия Кузнецова 4115
10 Великобритания Конта 3690

Рейтинг ATP. 09 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 12560
2 Сербия Джокович 11780
3 Канада Раонич 5290
4 Швейцария Вавринка 5155
5 Япония Нисикори 5010
6 Франция Монфис 3625
7 Хорватия Чилич 3605
8 Австрия Тим 3415
9 Испания Надаль 3195
10 Чехия Бердых 3060
Форум: Теннис

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