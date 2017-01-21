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Как Мария Шарапова закончит первый турнир после возвращения на корт? 699
Справедливо ли решение CAS по делу Марии Шараповой? 2995
Справедливо ли решение отстранить Шарапову от тенниса на 2 года? 4952

Рейтинг WTA. 16 января

Имя Очки
1 Германия Кербер 8875
2 США Уильямс С. 7080
3 Польша Радваньская А. 5625
4 Румыния Халеп 5073
5 Чехия Плишкова Кар. 4970
6 Словакия Цибулкова 4865
7 Испания Мугуруса 4420
8 США Киз 4137
9 Великобритания Конта 4055
10 Россия Кузнецова 3745

Рейтинг ATP. 16 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 12560
2 Сербия Джокович 11780
3 Канада Раонич 5290
4 Швейцария Вавринка 5155
5 Япония Нисикори 5010
6 Франция Монфис 3625
7 Хорватия Чилич 3605
8 Австрия Тим 3415
9 Испания Надаль 3195
10 Чехия Бердых 3060
Форум: Теннис

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