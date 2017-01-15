Теннис

Топ результаты

Де Мино
Мельцер Г.
5:7 6:3 2:6 7:6(2) 6:1
Харрисон
Маю
6:3 6:4 6:2
Альмагро
Шарди
0:4 отказ
Кузнецов Ан.
Нисикори
7:5 1:6 4:6 7:6(6) 2:6
Джумхур
Троицки
4:6 4:6 6:2 6:2 3:6
Эстрелла
Бедене
7:6(7) 7:5 0:6 6:3
Шведова
Бегу
7:5 3:6 4:6
Кроуфорд
Дэвис
4:6 6:3 6:0
Бартель
Дестине
6:3 7:6(4)
Тиг
Пуиг
0:6 1:6
Бертенс
Лепченко
5:7 6:7(5)
Йин-Йин Дуан
Срамкова
6:3 6:4
Синякова
Гёргес
6:3 3:6 4:6
Эракович
Мугуруса
5:7 4:6
Халеп
Роджерс
3:6 1:6
Зигемунд
Янкович
1:6 6:1 4:6
Риске
Бренгл
7:5 6:3
Гарсия-Лопес
Зверев М.
3:6 6:7(5) 4:6
Халис
Керри
7:6(10) 6:7(4) 3:6 4:6
Козлова
Уильямс В.
6:7(5) 5:7
Бердых
Ванни
6:1 0:0 отказ
Томич
Беллуччи
6:2 6:1 6:4
Куцова
Макхейл
6:4 6:0
Рублёв
Лю Йен-Хсун
4:6 6:3 7:6(0) 6:3
Плишкова Кр.
Голубич
6:3 2:6 6:4
Татишвили
Фурлис
4:6 3:6
Изнер
Кравчук
6:3 6:4 6:7(5) 6:1
Парментье
Дои
7:5 7:5
Хромачева
Кирстя
2:6 1:6
Янович
Чилич
6:4 6:4 2:6 2:6 3:6
Кинг
Вихлянцева
3:6 2:6
Севастова
Хибино
6:4 0:0 отказ
Язири
Соеда
6:3 6:4 6:3
Вандевеге
Винчи
6:1 7:6(3)
Саснович
Чжан Шуай
0:6 3:6
Маррей Э.
Марченко
7:5 7:6(5) 6:2
Барти
Бек
6:4 7:5
Родина
Павлюченкова
1:6 6:7(2)
Куэвас
Шварцман
3:6 3:6 0:6
Лайович
Робер
6:3 6:3 6:3
Фогеле
Нара
2:6 6:2 6:3
Рамос-Винолас
Лачко
6:4 5:7 6:1 4:6 3:6
Хачанов
Маннарино
6:4 3:6 7:6(9) 6:3
Дакворт
Лоренци
4:6 6:7(4) 7:6(4) 4:6
Свитолина
Воскобоева
6:0 6:2
Скьявоне
Босеруп
2:6 4:6
Матье
Сеппи
4:6 6:7(4) 7:6(3) 5:7
Дуке
Кузнецова
0:6 1:6
Бублик
Пуй
6:0 3:6 6:3 6:4
Франтанджело
Ноа
7:6(4) 5:7 6:3 2:6 2:6
Гранольерс
Села
7:5 3:6 2:6 0:6
Баньис
Эванс
6:7(8) 3:6 1:6
Тсонга
Монтейро Тьяго
6:1 6:3 6:7(5) 6:2
Эрбер
Сок
4:6 6:7(4) 3:6
Суарес-Наварро
Чепелова
6:2 6:2
Дельбонис
Джонсон
3:6 4:6 4:6
Касаткина
Пэн Шуай
0:6 6:7(5)
Вавринка
Клизан
4:6 6:4 7:5 4:6 6:4
Гастау
Киргиос
1:6 2:6 2:6
Кербер
Цуренко
6:2 5:7 6:2
Хоцуми
Виттёфт
5:7 6:7(6)
Дарсис
Грот
3:6 6:3 6:2 6:2
Мельцер Ю.
Федерер
5:7 6:3 2:6 2:6
Чирико
Бушар
0:6 4:6

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Рейтинг WTA. 16 января

Имя Очки
1 Германия Кербер 8875
2 США Уильямс С. 7080
3 Польша Радваньская А. 5625
4 Румыния Халеп 5073
5 Чехия Плишкова Кар. 4970
6 Словакия Цибулкова 4865
7 Испания Мугуруса 4420
8 США Киз 4137
9 Великобритания Конта 4055
10 Россия Кузнецова 3745

Рейтинг ATP. 16 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 12560
2 Сербия Джокович 11780
3 Канада Раонич 5290
4 Швейцария Вавринка 5155
5 Япония Нисикори 5010
6 Франция Монфис 3625
7 Хорватия Чилич 3605
8 Австрия Тим 3415
9 Испания Надаль 3195
10 Чехия Бердых 3060
Форум: Теннис

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