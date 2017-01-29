Теннис

Топ результаты

Вандевеге
Уильямс В.
7:6(3) 2:6 3:6
Уильямс В.
Уильямс С.
4:6 4:6
Федерер
Надаль
6:4 3:6 6:1 3:6 6:3

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Федерер победил Надаля в пятисетовом финале Australian Open
Как Мария Шарапова закончит первый турнир после возвращения на корт? 1112
Справедливо ли решение CAS по делу Марии Шараповой? 3025
Справедливо ли решение отстранить Шарапову от тенниса на 2 года? 4973

Рейтинг WTA. 16 января

Имя Очки
1 Германия Кербер 8875
2 США Уильямс С. 7080
3 Польша Радваньская А. 5625
4 Румыния Халеп 5073
5 Чехия Плишкова Кар. 4970
6 Словакия Цибулкова 4865
7 Испания Мугуруса 4420
8 США Киз 4137
9 Великобритания Конта 4055
10 Россия Кузнецова 3745

Рейтинг ATP. 16 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 12560
2 Сербия Джокович 11780
3 Канада Раонич 5290
4 Швейцария Вавринка 5155
5 Япония Нисикори 5010
6 Франция Монфис 3625
7 Хорватия Чилич 3605
8 Австрия Тим 3415
9 Испания Надаль 3195
10 Чехия Бердых 3060
Форум: Теннис

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