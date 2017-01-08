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Рейтинг WTA. 09 января
Рейтинг ATP. 09 января
- На каком покрытии теннис смотрится ярче? 96
- Лондон 273
- US Open 2087
- Мария Шарапова 465
- WTA тур 8731