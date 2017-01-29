-
Обзор четвертого игрового дня Australian Open
-
Обзор третьего игрового дня Australian Open
-
Тепловой удар Южного, победы Весниной и Макаровой. Обзор второго дня Australian Open
-
Обзор первого дня Australian open
-
Спорт. Малкин, «Лестер», гандболистки, Роналду — чемпионы! Итоги 2016 года
-
Петра Квитова подверглась нападению грабителя и доставлена в больницу!
-
Триумф Кербер и Маррея, падение Серены и Джоковича. Итоги сезона-2016
-
Маррей выиграл итоговый турнир ATP и укрепился на первой строчке мирового рейтинга
-
WTA Elite Trophy.Елена Веснина обыграла Кики Бертенс
-
WTA Elite Trophy. Елена Веснина уступила Элине Свитолиной
-
Доминика Цибулкова выиграла итоговый турнир WTA еще 1
-
Итоговый турнир WTA. Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли трофей
-
13:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy
-
31.01 11:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy
-
01.02 11:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy
-
02.02 11:00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy
-
03.02 12:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. 1/4 финала
-
04.02 14:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. 1/2 финала
-
05.02 14:00 WTA. St. Petersburg Ladies Trophy. Финал
- Рафаэль Надаль: «Это был особенный финал для всех»
- Роджер Федерер: «Было бы здорово разделить победу с Надалем» 14
- Серена Уильямс: «Без Винус я бы вообще ничего не выиграла» 8
- Серена Уильямс вернула себе звание первой ракетки мира 8
- Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 года 8
- 14-летняя украинка выиграла юношеский Australian Open 4
- Надаль и Федерер вновь встретятся в финале Australian Open 24
- Побои, бедность, депрессия. Через что прошла главная сенсация Australian Open 7
- Маттек-Сандс и Шафаржова выиграли Australian Open
- Федерер — финалист Australian Open 11
Рейтинг WTA. 16 января
Рейтинг ATP. 16 января
- На каком покрытии теннис смотрится ярче? 96
- Лондон 273
- US Open 2087
- Мария Шарапова 465
- WTA тур 8731