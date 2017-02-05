Теннис

Топ результаты

Дои
Шафаржова
4:6 6:7(1)
Свитолина
Жабер
6:1 3:6 7:6(4)
Минелла
Чжу Линь
1:6 6:3 7:5
Шафаржова
Пэн Шуай
4:6 2:6
Свитолина
Минелла
6:3 6:2
Веснина
Цибулкова
3:6 3:6
Путинцева
Цибулкова
3:6 6:4 6:4
Свитолина
Пэн Шуай
6:3 6:2
Сербия
4:1
Россия
Младенович
Путинцева
6:2 6:7(3) 6:4

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Как Мария Шарапова закончит первый турнир после возвращения на корт? 1338
Справедливо ли решение CAS по делу Марии Шараповой? 3046
Справедливо ли решение отстранить Шарапову от тенниса на 2 года? 4989

Рейтинг WTA. 30 января

Имя Очки
1 США Уильямс С. 7780
2 Германия Кербер 7115
3 Чехия Плишкова Кар. 5270
4 Румыния Халеп 5073
5 Словакия Цибулкова 4985
6 Польша Радваньская А. 4915
7 Испания Мугуруса 4720
8 Россия Кузнецова 3915
9 США Киз 3897
10 Великобритания Конта 3705

Рейтинг ATP. 30 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 11540
2 Сербия Джокович 9825
3 Швейцария Вавринка 5695
4 Канада Раонич 4930
5 Япония Нисикори 4830
6 Испания Надаль 4385
7 Хорватия Чилич 3560
8 Австрия Тим 3505
9 Франция Монфис 3445
10 Швейцария Федерер 3260
Форум: Теннис

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