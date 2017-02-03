Теннис

Топ результаты

Дои
Шафаржова
4:6 6:7(1)
Пэн Шуай
Стосур
6:4 6:4
Свитолина
Жабер
6:1 3:6 7:6(4)
Веснина
Цибулкова
3:6 3:6
Минелла
Чжу Линь
1:6 6:3 7:5
Путинцева
Кузнецова
6:3 6:7(4) 7:5
Сербия
2:0
Россия

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Антон Бабошин
В бой идут одни старики. Почему этот Australian Open не забудут никогда
Как Мария Шарапова закончит первый турнир после возвращения на корт? 1286
Справедливо ли решение CAS по делу Марии Шараповой? 3038
Справедливо ли решение отстранить Шарапову от тенниса на 2 года? 4984

Рейтинг WTA. 30 января

Имя Очки
1 США Уильямс С. 7780
2 Германия Кербер 7115
3 Чехия Плишкова Кар. 5270
4 Румыния Халеп 5073
5 Словакия Цибулкова 4985
6 Польша Радваньская А. 4915
7 Испания Мугуруса 4720
8 Россия Кузнецова 3915
9 США Киз 3897
10 Великобритания Конта 3705

Рейтинг ATP. 30 января

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 11540
2 Сербия Джокович 9825
3 Швейцария Вавринка 5695
4 Канада Раонич 4930
5 Япония Нисикори 4830
6 Испания Надаль 4385
7 Хорватия Чилич 3560
8 Австрия Тим 3505
9 Франция Монфис 3445
10 Швейцария Федерер 3260
Форум: Теннис

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