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- Кто станет королевой Мельбурна? 7
Рейтинг WTA. 16 января
Рейтинг ATP. 16 января
- На каком покрытии теннис смотрится ярче? 96
- Лондон 273
- US Open 2087
- Мария Шарапова 465
- WTA тур 8731