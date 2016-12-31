Теннис

Топ результаты

Маррей Э.
Раонич
5:7 7:6(5) 7:6(9)
Джокович
Нисикори
6:1 6:1
Маррей Э.
Джокович
6:3 6:4
Макхейл
Эррани
6:3 6:3
Роджерс
Бушар
6:2 2:6 6:1
Чжан Кай-Линь
Никулеску
7:5 1:6 3:6
Веснина
Корне
6:3 4:6 6:7(5)
Плишкова Кар.
Путинцева
6:3 6:1
Родина
Цян Ван
2:6 3:6
LIVE
Бегу
Касаткина
3:5
Макарова
1100
Дои

Топ видео

Анонсы трансляций
Все видео
Теннис
Антон Бабошин
Воссоединение сестер Уильямс и битва Маррея с Джоковичем. Где начнут сезон лучшие игроки мира
Справедливо ли решение CAS по делу Марии Шараповой? 2825
Справедливо ли решение отстранить Шарапову от тенниса на 2 года? 4932
Кто должен больше зарабатывать в теннисе? 3256

Рейтинг WTA. 26 декабря

Имя Очки
1 Германия Кербер 9080
2 США Уильямс С. 7050
3 Польша Радваньская А. 5600
4 Румыния Халеп 5228
5 Словакия Цибулкова 4875
6 Чехия Плишкова Кар. 4600
7 Испания Мугуруса 4236
8 США Киз 4137
9 Россия Кузнецова 4115
10 Великобритания Конта 3640

Рейтинг ATP. 26 декабря

Имя Очки
1 Великобритания Маррей Э. 12410
2 Сербия Джокович 11780
3 Канада Раонич 5450
4 Швейцария Вавринка 5315
5 Япония Нисикори 4905
6 Хорватия Чилич 3650
7 Франция Монфис 3625
8 Австрия Тим 3415
9 Испания Надаль 3300
10 Чехия Бердых 3060
Форум: Теннис

Новости партнеров

Помощь Обратная связь Правила повeдения О портале Портал в лицах Сотрудничество Реклама на портале Пользовательское соглашение Вакансии
© ОАО «Спортбокс» 2016.
Для лиц старше 16 лет

Наверх