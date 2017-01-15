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Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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