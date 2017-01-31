Топ результаты

Футбол
Арсенал Т
1:1
Марибор
Зенит
1:1
Одд
T
Буркина-Фасо
2200
Египет
Вест Хэм
2245
Ман Сити
T
Пескара
2245
Фиорентина
Рома
2245
Чезена
МЮ
2300
Халл Сити
T
Сток Сити
2300
Эвертон
Атлетико
2300
Барселона
T
Ренн
2300
ПСЖ
Хоккей
Монреаль
5:2
Баффало
Барыс
0:2
Йокерит
Автомобилист
2:3
Динамо Мн
Металлург Мг
6:4
Северсталь
Салават Юлаев
1:3
СКА
Трактор
4:3
ЦСКА
Югра
2:1
Динамо Р
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3п
Торпедо
1:1
Сочи
Теннис
Вихлянцева
Касаткина
7:6(4) 6:2
Гаврилова
Кузнецова
1:6 3:6
Баскетбол
Динамо Курск
86:79
Фенербахче
21:19, 12:25, 35:13, 18:22
Зенит
90:66
Нижний Новгород
25:25, 24:22, 21:4, 20:15
LIVE
Техасас
76:89
Химки
15:28, 15:25, 27:16
Бурж
2230
УГМК
Волейбол
Зенит-Казань
3:0
Фридрихсхафен
25:18, 40:38, 25:17
Белогорье
2:3
Сир Сафети
19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15
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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет

Имя З С Б В
1 Россия Россия 10 8 3 21
2 Япония Япония 2 5 1 8
3 Казахстан Казахстан 2 2 4 8
4 Польша Польша 2 2 3 7
5 Китай Китай 2 1 2 5
6 Италия Италия 2 0 0 2
7 Белоруссия Белоруссия 1 2 0 3
8 Корея Корея 1 0 1 2
9 Франция Франция 1 0 1 2
10 Латвия Латвия 1 0 0 1

Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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