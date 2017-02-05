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Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Командный спринт, с (М). Гонка
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1.Россия19:34.11
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2.Франция+0.1
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3.Россия+5.5
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Командный спринт, с (Ж). Гонка
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1.Швеция20:37.1
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2.Норвегия+1.7
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3.США+6.1
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Сент-Этьен - Лион. Антони Лопеш демонстрирует великолепную реакцию! еще 8
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Сент-Этьен - Лион. Мяч попадает в крестовину после удара Толиссо! еще 8
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Сент-Этьен - Лион. 1:0. Кевин Монне-Паке еще 8
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Ювентус - Интер. Жоау Мариу шокирует Буффона дальним ударом! еще 17
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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет
|№
|Имя
|З
|С
|Б
|В
|1
|Россия
|19
|20
|12
|51
|2
|Казахстан
|10
|3
|10
|23
|3
|Корея
|7
|3
|3
|13
|4
|Япония
|5
|11
|9
|25
|5
|Польша
|5
|2
|4
|11
|6
|Италия
|4
|0
|0
|4
|7
|Франция
|3
|2
|1
|6
|8
|Украина
|2
|2
|4
|8
|9
|Белоруссия
|2
|2
|1
|5
|10
|Китай
|2
|1
|2
|5
Чемпионат России по футболу. 2016-17
|№
|Команда
|И
|В/Н/П
|М
|О
|1
|Спартак
|17
|13/1/3
|26-13
|40
|2
|Зенит
|17
|10/5/2
|33-13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9/5/3
|21-11
|32
|4
|Терек
|17
|8/4/5
|21-21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7/7/3
|24-14
|28
|6
|Амкар
|17
|7/6/4
|16-12
|27
|7
|Ростов
|17
|7/4/6
|19-12
|25
|8
|Уфа
|17
|7/4/6
|12-13
|25
|9
|Рубин
|17
|6/5/6
|20-19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5/8/4
|21-13
|23
|11
|Анжи
|17
|5/5/7
|13-18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3/6/8
|17-20
|15
|13
|Урал
|17
|3/5/9
|11-25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2/6/9
|11-21
|12
|15
|Арсенал
|17
|2/6/9
|6-23
|12
|16
|Томь
|17
|2/3/12
|8-31
|9
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