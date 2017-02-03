Топ результаты

Футбол
Локомотив
2:0
Видеотон
Ростов
2:2
Локомотив П
Томь
1:0
Шинник
Терек
3:1
Брно
Зенит
0:2
Спарта
T
Краснодар
0:0
Видеотон
Гамбург
1:0
Байер
Мец
1:0
Марсель
Хоккей
Барыс
5:1
Динамо Мн
Автомобилист
4:2
Динамо Р
Металлург Мг
5:4
СКА
(5:4 б)
Салават Юлаев
1:5
ЦСКА
Трактор
1:0
Северсталь
Югра
2:3
Йокерит
Спартак
1:3
Сочи
Слован
1:6
Витязь
LIVE
2п
Питтсбург
2:0
Коламбус
LIVE
1п
Детройт
1:2
Айлендерс
Теннис
Путинцева
Кузнецова
6:3 6:7(4) 7:5
Сербия
2:0
Россия
Биатлон
Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж). Гонка
  • 1.
    Херрман Дениз
    19:27.4
  • 2.
    Виролайнен Дарья
    +18.6
  • 3.
    Фиалкова Паулина
    +27.6
Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 10 км спринт (М). Гонка
  • 1.
    Волков Алексей
    24:41.8
  • 2.
    Ессбакк Фредрик
    +4.6
  • 3.
    Малышко Дмитрий
    +6.2
Лыжи
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Спринт, к (М). Финал
  • 1.
    Ретивых Глеб
    3:30.79
  • 2.
    Фоссли Сондре
    +0.30
  • 3.
    Парфенов Андрей
    +0.73
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Спринт, к (Ж). Финал
  • 1.
    Лампич Анамария
    3:41.97
  • 2.
    Слинд Силье-Ойре
    +1.60
  • 3.
    Сарджент Ида
    +1.79

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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет

Имя З С Б В
1 Россия Россия 15 17 8 40
2 Казахстан Казахстан 8 2 8 18
3 Япония Япония 3 8 5 16
4 Польша Польша 3 2 3 8
5 Франция Франция 3 1 1 5
6 Корея Корея 3 0 2 5
7 Белоруссия Белоруссия 2 2 1 5
8 Китай Китай 2 1 2 5
9 Италия Италия 2 0 0 2
10 Украина Украина 1 2 3 6

Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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