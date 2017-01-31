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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет
|№
|Имя
|З
|С
|Б
|В
|1
|Россия
|10
|8
|3
|21
|2
|Япония
|2
|5
|1
|8
|3
|Казахстан
|2
|2
|4
|8
|4
|Польша
|2
|2
|3
|7
|5
|Китай
|2
|1
|2
|5
|6
|Италия
|2
|0
|0
|2
|7
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|8
|Корея
|1
|0
|1
|2
|9
|Франция
|1
|0
|1
|2
|10
|Латвия
|1
|0
|0
|1
Чемпионат России по футболу. 2016-17
|№
|Команда
|И
|В/Н/П
|М
|О
|1
|Спартак
|17
|13/1/3
|26-13
|40
|2
|Зенит
|17
|10/5/2
|33-13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9/5/3
|21-11
|32
|4
|Терек
|17
|8/4/5
|21-21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7/7/3
|24-14
|28
|6
|Амкар
|17
|7/6/4
|16-12
|27
|7
|Ростов
|17
|7/4/6
|19-12
|25
|8
|Уфа
|17
|7/4/6
|12-13
|25
|9
|Рубин
|17
|6/5/6
|20-19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5/8/4
|21-13
|23
|11
|Анжи
|17
|5/5/7
|13-18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3/6/8
|17-20
|15
|13
|Урал
|17
|3/5/9
|11-25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2/6/9
|11-21
|12
|15
|Арсенал
|17
|2/6/9
|6-23
|12
|16
|Томь
|17
|2/3/12
|8-31
|9
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