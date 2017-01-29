Топ результаты

Футбол
Бетис
1:1
Барселона
T
Сассуоло
0:2
Ювентус
T
Сампдория
3:2
Рома
ЦСКА
4:0
Хорсенс
T
Локомотив
2:1
Осиек
МЮ
4:0
Уиган
T
ДР Конго
1:2
Гана
Майнц
1:1
Боруссия Д
T
Египет
1:0
Марокко
Реал
3:0
Реал Сосьедад
T
Наполи
1:1
Палермо
ПСЖ
1:1
Монако
T
Хоккей
Северсталь
3:2
Салават Юлаев
ОТ
СКА
5:3
Трактор
ЦСКА
4:3
Металлург Мг
ОТ
Теннис
Уильямс В.
Уильямс С.
4:6 4:6
Федерер
Надаль
6:4 3:6 6:1 3:6 6:3
Биатлон
Кубок IBU. Чемпионат Европы, Душники-Здруй. Супермикст. Гонка
  • 1.
    Россия
    37:10.2
  • 2.
    Норвегия
    +6.3
  • 3.
    Польша
    +13.9
Кубок IBU. Чемпионат Европы, Душники-Здруй. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж). Гонка
  • 1.
    Россия
    1:12:26.0
  • 2.
    Норвегия
    +36.4
  • 3.
    Украина
    +37.1
Лыжи
Кубок мира. 8-й этап, Фалун, Швеция. 30 км, к (М). Гонка
  • 1.
    Иверсен Эмиль
    1:15:46.7
  • 2.
    Сундбю Йонсруд
    +3.7
  • 3.
    Хальфварссон Калле
    +5.6
Кубок мира. 8-й этап, Фалун, Швеция. 15 км, к (Ж). Гонка
  • 1.
    Бьорген Марит
    41:28.8
  • 2.
    Эстберг Ингвильд
    +0.5
  • 3.
    Венг Хейди
    +8.1
Баскетбол
Зенит
84:56
Цмоки-Минск
20:22, 22:10, 22:16, 20:8
ЦСКА
81:63
Астана
17:13, 19:17, 18:16, 27:17
Волейбол
Динамо-Казань
3:0
Динамо К
25:0, 25:0, 25:0
Заречье-Одинцово
0:3
Уралочка-НТМК
25:27, 26:28, 22:25
Гандбол
Франция
33:26
Норвегия

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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет

Имя З С Б В
1 Германия Германия 0 0 0 0
2 Италия Италия 0 0 0 0
3 Казахстан Казахстан 0 0 0 0
4 Китай Китай 0 0 0 0
5 Корея Корея 0 0 0 0
6 Норвегия Норвегия 0 0 0 0
7 Россия Россия 0 0 0 0
8 Чехия Чехия 0 0 0 0
9 Швейцария Швейцария 0 0 0 0
10 Япония Япония 0 0 0 0

Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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