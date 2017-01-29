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Кубок IBU. Чемпионат Европы, Душники-Здруй. Супермикст. Гонка
-
1.Россия37:10.2
-
2.Норвегия+6.3
-
3.Польша+13.9
Кубок IBU. Чемпионат Европы, Душники-Здруй. 2х6км+2х7,5км см.эстафета (М/Ж). Гонка
-
1.Россия1:12:26.0
-
2.Норвегия+36.4
-
3.Украина+37.1
Лыжи
Кубок мира. 8-й этап, Фалун, Швеция. 30 км, к (М). Гонка
-
1.Иверсен Эмиль1:15:46.7
-
2.Сундбю Йонсруд+3.7
-
3.Хальфварссон Калле+5.6
Кубок мира. 8-й этап, Фалун, Швеция. 15 км, к (Ж). Гонка
-
1.Бьорген Марит41:28.8
-
2.Эстберг Ингвильд+0.5
-
3.Венг Хейди+8.1
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
-
ПСЖ - Монако - 1:1. Голы и лучшие моменты еще 19
-
Наполи - Палермо - 1:1. Голы и лучшие моменты еще 8
-
Наполи - Палермо. 1:1. Курьезный гол Дреса Мертенса еще 8
-
Майнц - Боруссия Дортмунд - 1:1. Голы еще 5
-
Манчестер Юнайтед – Уиган - 4:0. Голы и лучшие моменты еще 19
-
ЦСКА переиграл лидера Востока в овертайме
-
Товарищеский матч. Локомотив - Осиек - 2:1. Голы еще 8
-
Саттон Юнайтед - Лидс – 1:0. Гол и лучшие моменты еще 6
-
Сампдория - Рома – 3:2. Голы еще 12
-
Сассуоло - Ювентус - 0:2. Голы и лучшие моменты еще 8
-
Чемпионат Европы. Показательные выступления. Анна Погорилая
-
Чемпионат Европы. Показательные выступления. Ксения Столбова – Фёдор Климов
-
Чемпионат Европы. Показательные выступления. Александра Степанова – Иван Букин
-
Торино - Аталанта – 1:1. Голы еще 5
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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет
|№
|Имя
|З
|С
|Б
|В
|1
|Германия
|0
|0
|0
|0
|2
|Италия
|0
|0
|0
|0
|3
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
|0
|0
|5
|Корея
|0
|0
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|7
|Россия
|0
|0
|0
|0
|8
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|9
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|10
|Япония
|0
|0
|0
|0
Чемпионат России по футболу. 2016-17
|№
|Команда
|И
|В/Н/П
|М
|О
|1
|Спартак
|17
|13/1/3
|26-13
|40
|2
|Зенит
|17
|10/5/2
|33-13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9/5/3
|21-11
|32
|4
|Терек
|17
|8/4/5
|21-21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7/7/3
|24-14
|28
|6
|Амкар
|17
|7/6/4
|16-12
|27
|7
|Ростов
|17
|7/4/6
|19-12
|25
|8
|Уфа
|17
|7/4/6
|12-13
|25
|9
|Рубин
|17
|6/5/6
|20-19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5/8/4
|21-13
|23
|11
|Анжи
|17
|5/5/7
|13-18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3/6/8
|17-20
|15
|13
|Урал
|17
|3/5/9
|11-25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2/6/9
|11-21
|12
|15
|Арсенал
|17
|2/6/9
|6-23
|12
|16
|Томь
|17
|2/3/12
|8-31
|9
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