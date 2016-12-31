Топ результаты

Футбол
Бернли
4:1
Сандерленд
Челси
4:2
Сток Сити
T
Лестер
1:0
Вест Хэм
МЮ
2:1
Мидлсбро
T
Саутгемптон
1:2
Вест Бромвич
Ливерпуль
1:0
Ман Сити
T
Уотфорд
1630
Тоттенхэм
Арсенал
1900
Кристал Пэлас
T
Хоккей
Канада
5:2
Лугано
Швеция (U-20)
5:2
Чехия (U-20)
Нью-Джерси
2:6
Вашингтон
США (U-20)
3:1
Канада (U-20)
Финляндия (U-20)
2:0
Швейцария (U-20)
Миннесота
2:4
Коламбус
Тампа-Бэй
3:1
Каролина
Питтсбург
4:3
Монреаль
ОТ
Россия (U-20)
2:0
Словакия (U-20)
T
Колорадо
2:6
Рейнджерс
Теннис
Веснина
Корне
6:3 4:6 6:7(5)
Родина
Цян Ван
2:6 3:6
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Бегу
Касаткина
3:5
Макарова
1100
Дои
Лыжи
Кубок мира. 5-й этап, Тур де Ски. Спринт, с (Ж). Финал
  • 1.
    Нильссон Стина
    3:26.21
  • 2.
    Фалла Майкен Касперсен
    +2.50
  • 3.
    Венг Хейди
    +6.47
Кубок мира. 5-й этап, Тур де Ски. Спринт, с (М). Финал
  • 1.
    Устюгов Сергей
    3:00.50
  • 2.
    Пеллегрино Федерико
    +2.03
  • 3.
    Крог Финн-Хаген
    +2.80
5-й этап, Тур де Ски. 10 км, с (М). Гонка 1500
5-й этап, Тур де Ски. 5 км, с (Ж). Гонка 1800

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Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9
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