Топ результаты

Футбол
Зенит
4:0
Чанчунь Ятай
T
Ливерпуль
2:3
Суонси
T
Вольфсбург
1:0
Гамбург
Вердер
1:2
Боруссия Д
ЦСКА
3:0
Волен
T
Сток Сити
1:1
МЮ
T
Реал
2:1
Малага
T
Гана
1:0
Мали
Кьево
0:3
Фиорентина
Ман Сити
2:2
Тоттенхэм
T
Лейпциг
3:0
Айнтрахт Ф
T
Египет
1:0
Уганда
Вильярреал
0:2
Валенсия
Милан
1:2
Наполи
T
Хоккей
Виннипег
5:3
Сент-Луис
LIVE
2п
Монреаль
2:1
Баффало
LIVE
1п
Аризона
2:0
Тампа-Бэй
LIVE
1п
Даллас
1:1
Вашингтон
Теннис
Павлюченкова
Кузнецова
6:3 6:3
Бартель
0440
Уильямс В.
Маррей Э.
0600
Зверев М.
Вавринка
0600
Сеппи
Биатлон
Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км масс-старт (Ж). Гонка
  • 1.
    Хорхлер Надин
    36:11.5
  • 2.
    Дальмайер Лаура
    +3.1
  • 3.
    Коукалова Габриэла
    +8.0
Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 4 х 7,5 км эстафета (М). Гонка
  • 1.
    Германия
    1:13:57.2
  • 2.
    Норвегия
    +0.1
  • 3.
    Россия
    +33.6
Лыжи
Кубок мира. 7-й этап, Ульрисехамн, Швеция. 10 км, с (Ж). Гонка
  • 1.
    Бьорген Марит
    23:46.3
  • 2.
    Пармакоски (Лахтеенмаки) Криста
    +10.7
  • 3.
    Калла Шарлотт
    +24.9
Кубок мира. 7-й этап, Ульрисехамн, Швеция. 15 км, с (М). Гонка
  • 1.
    Харви Алекс
    32:46.2
  • 2.
    Сундбю Йонсруд
    +6.0
  • 3.
    Хельнер Маркус
    +14.3
Гандбол
Франция
31:25
Исландия
Россия
26:32
Словения

Топ видео

ТРАНСЛЯЦИИ
Все видео

Анонсы

Биатлон
IBU не стал дисквалифицировать российских биатлонистов, все пробы ОИ в Сочи будут проверены
Новости
Еще
ЦСКА разгромил «Волен» в первом матче Гончаренко
3 очка Радулова помогли «Монреалю» в Нью-Джерси, Малкин — второй в споре бомбардиров
Сливко начнет эстафету, Подчуфарова побежит четвертый этап
«Лейкерс» справились с «Индианой», Мозгов набрал четыре очка
Боттас и «Мерседес»: меньшее из зол
Александр Павлов
Витязь на распутье: WBC «умер»! Да здравствует IBF?
Макарова пробилась в четвертый круг Australian Open, Веснина выбыла из турнира
Олейник заставил сдаться Пешту в первом раунде, Смоляков потерпел в UFC второе досрочное поражение подряд
Кузюткин и Шляпников возглавят волейбольные сборные России
Антонина Голикова
«Наш Сноудэн». Фильм о Родченкове представлен на престижном кинофестивале

Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

Помощь Обратная связь Правила повeдения О портале Портал в лицах Сотрудничество Реклама на портале Пользовательское соглашение Вакансии
© ОАО «Спортбокс» 2016.
Для лиц старше 16 лет

Наверх