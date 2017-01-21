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Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 12,5 км масс-старт (Ж). Гонка
-
1.Хорхлер Надин36:11.5
-
2.Дальмайер Лаура+3.1
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3.Коукалова Габриэла+8.0
Кубок мира. 6-й этап, Антхольц. 4 х 7,5 км эстафета (М). Гонка
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1.Германия1:13:57.2
-
2.Норвегия+0.1
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3.Россия+33.6
Лыжи
Кубок мира. 7-й этап, Ульрисехамн, Швеция. 10 км, с (Ж). Гонка
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1.Бьорген Марит23:46.3
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2.Пармакоски (Лахтеенмаки) Криста+10.7
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3.Калла Шарлотт+24.9
Кубок мира. 7-й этап, Ульрисехамн, Швеция. 15 км, с (М). Гонка
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1.Харви Алекс32:46.2
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2.Сундбю Йонсруд+6.0
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3.Хельнер Маркус+14.3
Гандбол
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Милан - Наполи – 1:2. Голы и лучшие моменты еще 12
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Россияне покидают чемпионат мира еще 3
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Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт – 3:0. Голы
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Манчестер Сити - Тоттенхэм – 2:2. Голы и лучшие моменты еще 23
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Кьево - Фиорентина – 0:3. Голы еще 8
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Манчестер Сити - Тоттенхэм. Габриэль Жезус забивает из оффсайда еще 23
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Манчестер Сити - Тоттенхэм. Опасный удар Габриэля Жезуса еще 23
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Манчестер Сити - Тоттенхэм. 2:2. Хын-Мин Сон еще 23
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Сток Сити - Манчестер Юнайтед – 1:1. Голы еще 6
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Сток Сити - Манчестер Юнайтед. 1:1. Уэйн Руни забивает исторический гол и спасает «Манчестер Юнайтед» еще 6
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Вердер - Боруссия Дортмунд – 1:2. Голы и лучшие моменты еще 10
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Вольфсбург - Гамбург. 1:0. Марио Гомес еще 3
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Товарищеский матч. Зенит - Чанчунь Ятай - 4:0. Голы еще 9
-
Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Церемония награждения еще 29
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Чемпионат России по футболу. 2016-17
|№
|Команда
|И
|В/Н/П
|М
|О
|1
|Спартак
|17
|13/1/3
|26-13
|40
|2
|Зенит
|17
|10/5/2
|33-13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9/5/3
|21-11
|32
|4
|Терек
|17
|8/4/5
|21-21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7/7/3
|24-14
|28
|6
|Амкар
|17
|7/6/4
|16-12
|27
|7
|Ростов
|17
|7/4/6
|19-12
|25
|8
|Уфа
|17
|7/4/6
|12-13
|25
|9
|Рубин
|17
|6/5/6
|20-19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5/8/4
|21-13
|23
|11
|Анжи
|17
|5/5/7
|13-18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3/6/8
|17-20
|15
|13
|Урал
|17
|3/5/9
|11-25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2/6/9
|11-21
|12
|15
|Арсенал
|17
|2/6/9
|6-23
|12
|16
|Томь
|17
|2/3/12
|8-31
|9
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