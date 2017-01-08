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Футбол
Вильярреал
1:1
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T
Ювентус
3:0
Болонья
T
Осасуна
2245
Валенсия
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2245
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Нэшвилл
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3:5
Динамо М
Локомотив
3:1
Динамо Р
Йокерит
3:4
Лада
(0:1 б)
ЦСКА
2:3
СКА
(0:1 б)
LIVE
2п
Медвешчак
1:1
Северсталь
Теннис
Стрыцова
Макарова
6:3 7:5
Стосур
Павлюченкова
3:6 1:6
Биатлон
Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 15 км масс-старт (М). Гонка
  • 1.
    Шемп Зимон
    38:30.9
  • 2.
    Лессер Эрик
    +0.4
  • 3.
    Фуркад Мартен
    +0.4
Кубок мира. 4-й этап, Оберхоф. 12,5 км масс-старт (Ж). Гонка
  • 1.
    Коукалова Габриэла
    37:20.5
  • 2.
    Дальмайер Лаура
    +31.5
  • 3.
    Пускарчикова Ева
    +45.4
Лыжи
Кубок мира. 5-й этап, Тур де Ски. 9 км, с (Ж). Финал
  • 1.
    Венг Хейди
    33:53.5
  • 2.
    Пармакоски (Лахтеенмаки) Криста
    +1:37.0
  • 3.
    Нильссон Стина
    +1:54.4
Кубок мира. 5-й этап, Тур де Ски. 9 км, с (М). Финал
  • 1.
    Устюгов Сергей
    30:27.7
  • 2.
    Сундбю Йонсруд
    +1:02.9
  • 3.
    Колонья Дарио
    +1:19.1
Баскетбол
Зенит
114:110
Химки
29:30, 29:23, 27:28, 29:29
Лейкерс
111:95
Орландо
40:34, 22:26, 19:9, 30:26
Хоккей с мячом
Динамо М
5:9
Волга Ул
Сибсельмаш
1:5
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Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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