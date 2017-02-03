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Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 7,5 км спринт (Ж). Гонка
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1.Херрман Дениз19:27.4
-
2.Виролайнен Дарья+18.6
-
3.Фиалкова Паулина+27.6
Кубок IBU. 6-й этап, Брезно-Осрбли. 10 км спринт (М). Гонка
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1.Волков Алексей24:41.8
-
2.Ессбакк Фредрик+4.6
-
3.Малышко Дмитрий+6.2
Лыжи
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Спринт, к (М). Финал
-
1.Ретивых Глеб3:30.79
-
2.Фоссли Сондре+0.30
-
3.Парфенов Андрей+0.73
-
Медведев уступил Джоковичу во втором матче 1/8 финала Кубка Дэвиса еще 4
-
Мец - Марсель. 1:0. Победный гол Янна Жуффра еще 2
-
Гамбург - Байер. 1:0. Побудный гол Кириякоса Пападопулоса еще 2
-
2-я бундеслига. Гройтер Фюрт - Ганновер - 4:1. Голы
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Межсезонье. Товарищеский матч. Зенит - Спарта - 0:2. Голы и лучшие моменты еще 17
-
Хачанов уступил Троицки в первом матче 1/8 финала Кубка Дэвиса еще 4
-
Межсезонье. Товарищеский матч. Локомотив - Видеотон - 2:0. Голы еще 6
-
Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия - Белоруссия – 17:0. Россияне разгромили белорусов еще 3
-
Фенербахче - ЦСКА – 77:71. Армейцы уступили в Стамбуле еще 19
-
Первое интервью Бранислава Ивановича в качестве игрока «Зенита»
-
Губерниев - о расширенном составе сборной России на чемпионат мира
-
Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0 Лучшие моменты еще 20
-
Сток Сити - Эвертон - 1:1. Голы и лучшие моменты еще 13
-
Пескара - Фиорентина - 1:2. Голы и лучшие моменты еще 10
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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет
|№
|Имя
|З
|С
|Б
|В
|1
|Россия
|15
|17
|8
|40
|2
|Казахстан
|8
|2
|8
|18
|3
|Япония
|3
|8
|5
|16
|4
|Польша
|3
|2
|3
|8
|5
|Франция
|3
|1
|1
|5
|6
|Корея
|3
|0
|2
|5
|7
|Белоруссия
|2
|2
|1
|5
|8
|Китай
|2
|1
|2
|5
|9
|Италия
|2
|0
|0
|2
|10
|Украина
|1
|2
|3
|6
Чемпионат России по футболу. 2016-17
|№
|Команда
|И
|В/Н/П
|М
|О
|1
|Спартак
|17
|13/1/3
|26-13
|40
|2
|Зенит
|17
|10/5/2
|33-13
|35
|3
|ЦСКА
|17
|9/5/3
|21-11
|32
|4
|Терек
|17
|8/4/5
|21-21
|28
|5
|Краснодар
|17
|7/7/3
|24-14
|28
|6
|Амкар
|17
|7/6/4
|16-12
|27
|7
|Ростов
|17
|7/4/6
|19-12
|25
|8
|Уфа
|17
|7/4/6
|12-13
|25
|9
|Рубин
|17
|6/5/6
|20-19
|23
|10
|Локомотив
|17
|5/8/4
|21-13
|23
|11
|Анжи
|17
|5/5/7
|13-18
|20
|12
|Крылья Советов
|17
|3/6/8
|17-20
|15
|13
|Урал
|17
|3/5/9
|11-25
|14
|14
|Оренбург
|17
|2/6/9
|11-21
|12
|15
|Арсенал
|17
|2/6/9
|6-23
|12
|16
|Томь
|17
|2/3/12
|8-31
|9
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