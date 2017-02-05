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Лыжи
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Командный спринт, с (М). Гонка
  • 1.
    Россия
    19:34.11
  • 2.
    Франция
    +0.1
  • 3.
    Россия
    +5.5
Кубок мира. 9-й этап, Корея, Пхенчхан. Командный спринт, с (Ж). Гонка
  • 1.
    Швеция
    20:37.1
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XXVIII зимняя Универсиада. Алма-Ата. Медальный зачет

Имя З С Б В
1 Россия Россия 19 20 12 51
2 Казахстан Казахстан 10 3 10 23
3 Корея Корея 7 3 3 13
4 Япония Япония 5 11 9 25
5 Польша Польша 5 2 4 11
6 Италия Италия 4 0 0 4
7 Франция Франция 3 2 1 6
8 Украина Украина 2 2 4 8
9 Белоруссия Белоруссия 2 2 1 5
10 Китай Китай 2 1 2 5

Чемпионат России по футболу. 2016-17

Команда И В/Н/П М О
1 Спартак 17 13/1/3 26-13 40
2 Зенит 17 10/5/2 33-13 35
3 ЦСКА 17 9/5/3 21-11 32
4 Терек 17 8/4/5 21-21 28
5 Краснодар 17 7/7/3 24-14 28
6 Амкар 17 7/6/4 16-12 27
7 Ростов 17 7/4/6 19-12 25
8 Уфа 17 7/4/6 12-13 25
9 Рубин 17 6/5/6 20-19 23
10 Локомотив 17 5/8/4 21-13 23
11 Анжи 17 5/5/7 13-18 20
12 Крылья Советов 17 3/6/8 17-20 15
13 Урал 17 3/5/9 11-25 14
14 Оренбург 17 2/6/9 11-21 12
15 Арсенал 17 2/6/9 6-23 12
16 Томь 17 2/3/12 8-31 9

Экспертиза Бубнова

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